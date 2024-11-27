Никита Щитов: «Шабанов готов к НХЛ, он мог бы играть на ведущих ролях. Хороший образец для подражания для хоккеистов, у которых нет больших габаритов»

Никита Щитов считает, что Максим Шабанов готов к игре в НХЛ.

«Мне очень нравится игра Максима Шабанова. Я даже ставлю его в пример детям, если получается выйти с ними на тренировку.

Шабанов – хороший образец для подражания для игроков, у которых нет больших габаритов.

Посмотрите, какой он шустрый, какие у него нестандартные ходы, как здорово играет. Очень хочется увидеть его в НХЛ, чтобы он совершенствовал свою игру среди лучших.

Думаю, что Шабанов готов к НХЛ. Надо только туда попасть, подстроиться под этот ритм и задать высокую планку. У него все для этого есть.

Я думаю, Шабанов мог бы играть на ведущих ролях в НХЛ. Хотя, конечно, будет иметь значение то, в какую команду и к какому тренеру он попадет», – сказал бывший хоккеистов клубов КХЛ Никита Щитов.