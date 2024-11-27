Форвард «Нью-Джерси» Майер дисквалифицирован на один матч из-за удара клюшкой в лицо Л’Эро
Тимо Майер дисквалифицирован на один матч.
НХЛ отстранила нападающего «Нью-Джерси» на один матч из-за эпизода, случившегося в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла» (5:2).
В третьем периоде Тимо Майер перед воротами «Предаторс» нанес удар клюшкой в лицо форварду соперника Закари Л’Эро.
Майер получил большой дисциплинарный штраф до конца матча в этом моменте.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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