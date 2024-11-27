Форвард «Нью-Джерси» Майер дисквалифицирован на один матч из-за удара клюшкой в лицо Л’Эро

Тимо Майер дисквалифицирован на один матч.

НХЛ отстранила нападающего «Нью-Джерси » на один матч из-за эпизода, случившегося в игре регулярного чемпионата против «Нэшвилла » (5:2).

В третьем периоде Тимо Майер перед воротами «Предаторс» нанес удар клюшкой в лицо форварду соперника Закари Л’Эро.

Майер получил большой дисциплинарный штраф до конца матча в этом моменте.