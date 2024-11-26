Лавиолетт о поражениях «Рейнджерс»: «Третий матч подряд провели не на уровне. Все должны стать лучше»

Питер Лавиолетт прокомментировал серию поражений «Рейнджерс».

Команда на домашнем льду уступила «Сент-Луису » (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ . При этом «Блюз» перебросали соперника 43:29.

До этого нью-йоркцы проиграли «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:6). «Рейнджерс» занимают пятую строчку в таблице Восточной конференции.

«Мы должны стать лучше. Все должны стать лучше. Недостаточно хорошо то, что мы делаем.

Не думаю, что есть кто-нибудь в нашей команде, кто скажет, что это было достаточно хорошо. Даже неважно, что вы спросите – нам нужно становиться лучше.

Третий матч подряд мы провели не на нашем уровне и не на наших стандартах.

Это не то, над чем мы работаем, не то, что мы хотим, поэтому всем нужно стать лучше», – сказал главный тренер «Рейнджерс » Питер Лавиолетт .