Лавиолетт о поражениях «Рейнджерс»: «Третий матч подряд провели не на уровне. Все должны стать лучше»
Питер Лавиолетт прокомментировал серию поражений «Рейнджерс».
Команда на домашнем льду уступила «Сент-Луису» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом «Блюз» перебросали соперника 43:29.
До этого нью-йоркцы проиграли «Калгари» (2:3) и «Эдмонтону» (2:6). «Рейнджерс» занимают пятую строчку в таблице Восточной конференции.
«Мы должны стать лучше. Все должны стать лучше. Недостаточно хорошо то, что мы делаем.
Не думаю, что есть кто-нибудь в нашей команде, кто скажет, что это было достаточно хорошо. Даже неважно, что вы спросите – нам нужно становиться лучше.
Третий матч подряд мы провели не на нашем уровне и не на наших стандартах.
Это не то, над чем мы работаем, не то, что мы хотим, поэтому всем нужно стать лучше», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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