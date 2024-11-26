Хишир стал первым швейцарцем с натуральным хет-триком в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» забил трижды подряд во 2-м периоде матча с «Нэшвиллом»
Нико Хишир сделал натуральный хет-трик в матче с «Нэшвиллом».
«Нью-Джерси» обыграл «Предаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
С 23-й по 36-й минуты во втором периоде нападающий «Дэвилс» Нико Хишир забросил три шайбы в матче подряд, сделав натуральный хет-трик.
Хишир стал первым швейцарским хоккеистом, которому удалось сделать натуральный хет-трик в лиге.
В этом сезоне форвард набрал 24 (13+11) очка при полезности «плюс 11» в 24 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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