Хишир стал первым швейцарцем с натуральным хет-триком в НХЛ. Форвард «Нью-Джерси» забил трижды подряд во 2-м периоде матча с «Нэшвиллом»

Нико Хишир сделал натуральный хет-трик в матче с «Нэшвиллом».

«Нью-Джерси » обыграл «Предаторс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

С 23-й по 36-й минуты во втором периоде нападающий «Дэвилс» Нико Хишир забросил три шайбы в матче подряд, сделав натуральный хет-трик.

Хишир стал первым швейцарским хоккеистом, которому удалось сделать натуральный хет-трик в лиге.

В этом сезоне форвард набрал 24 (13+11) очка при полезности «плюс 11» в 24 матчах чемпионата.