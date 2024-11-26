Войтюк назначен новым тренером «Сибири» по физподготовке. Он работал в фарм-клубе «Авангарда»
«Сибирь» назначила нового тренера по физической подготовке.
Им стал 44-летний Алексей Войтюк.
На этой должности в сибирском клубе он заменит Владислава Занковца.
Войтюк ранее работал в «Омских Крыльях» – фарм-клубе «Авангарда» в ВХЛ.
На данный момент «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
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