Войтюк назначен новым тренером «Сибири» по физподготовке. Он работал в фарм-клубе «Авангарда»

«Сибирь» назначила нового тренера по физической подготовке.

Им стал 44-летний Алексей Войтюк.

На этой должности в сибирском клубе он заменит Владислава Занковца.

Войтюк ранее работал в «Омских Крыльях» – фарм-клубе «Авангарда » в ВХЛ .

На данный момент «Сибирь » занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.