Барбашев набрал 1+1 против «Филадельфии». У форварда «Вегаса» 24 очка в 22 матчах сезона – в команде уступает только Айкелу

Иван Барбашев продлил результативную серию до трех матчей.

Нападающий «Вегаса » набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 Б).

Россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 20:02.

В нынешнем сезоне Иван Барбашев набрал 24 (10+14) балла при полезности «плюс 12» в 22 матчах чемпионата.

В списке бомбардиров команды Барбашев уступает только Джейку Айкелу, в активе которого 34 (8+26) очка.