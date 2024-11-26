Барбашев набрал 1+1 против «Филадельфии». У форварда «Вегаса» 24 очка в 22 матчах сезона – в команде уступает только Айкелу
Иван Барбашев продлил результативную серию до трех матчей.
Нападающий «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4 Б).
Россиянин также заработал показатель полезности «плюс 1», нанес три броска по воротам и провел на льду 20:02.
В нынешнем сезоне Иван Барбашев набрал 24 (10+14) балла при полезности «плюс 12» в 22 матчах чемпионата.
В списке бомбардиров команды Барбашев уступает только Джейку Айкелу, в активе которого 34 (8+26) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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