Аскаров выиграл первый матч в «Сан-Хосе», отбив 22 из 24 бросков «Лос-Анджелеса». Вратарь также сделал голевую передачу
Ярослав Аскаров одержал первую победу в «Сан-Хосе».
«Шаркс» переиграли «Лос-Анджелес» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, забросив пять шайб в ворота соперника в третьем периоде.
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков и выиграл первый матч в составе команды. Это вторая игра россиянина за клуб.
Кроме того, в этом матче Аскаров сделал результативную передачу – он поучаствовал в первом голе команды, который забил Нико Штурм.
В предыдущем матче Аскаров отбил 29 бросков из 31 в матче с «Сент-Луисом» (2:3 Б).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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