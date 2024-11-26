Аскаров выиграл первый матч в «Сан-Хосе», отбив 22 из 24 бросков «Лос-Анджелеса». Вратарь также сделал голевую передачу

Ярослав Аскаров одержал первую победу в «Сан-Хосе».

«Шаркс» переиграли «Лос-Анджелес » (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ , забросив пять шайб в ворота соперника в третьем периоде.

Голкипер «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков и выиграл первый матч в составе команды. Это вторая игра россиянина за клуб.

Кроме того, в этом матче Аскаров сделал результативную передачу – он поучаствовал в первом голе команды, который забил Нико Штурм.

В предыдущем матче Аскаров отбил 29 бросков из 31 в матче с «Сент-Луисом» (2:3 Б).