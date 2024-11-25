Козлов о 2:0 с «Северсталью»: «Салавату» было важно выиграть в день рождения. Понимали, что соперника не перебегать, ждали моментов на контратаках»
Уфимская команда на выезде одержала победу со счетом 2:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Сегодня «Салавату Юлаеву» исполнилось 63 года.
– Тяжелый матч, но в таких играх проявляется самоотдача. Соперник быстрый и атакующий, мы воспользовались контратакой, забили в большинстве, Александр Самонов здорово сыграл. Важно было выиграть в день рождения клуба.
– Низкая результативность команды. Видите ли в этом проблему?
– Не вижу. Мы взяли два очка. Последнюю неделю не забиваем много, но моменты есть.
– Ударно провели третий период, но проиграли по броскам. Не хватало Ливо?
– Мы рассчитывали, что будет быстрая игра. Понимали, что нам их не перебегать, так что исходили из своей игры. Ждали моментов на контратаках.
– Информация по Джошу Ливо не обновилась?
– Вернемся в Уфу и посмотрим, как его состояние.
– Почему Григорий Панин пропускал матч?
– У него повреждение. Выбрали Хмелевски капитаном, он хорошо справился с этой ролью. Да, у нас много лидеров в команде, но выбрал Сашу.
– Как оцените игру Артема Набиева?
– Да, видна положительная динамика, он осваивается во взрослом хоккее. И Черный сделал результативную передачу, вся тройка сыграла хорошо. Мы смотрим, как молодые адаптируются. Пока Артем будет с нами, – сказал главный тренер «Салавата».
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