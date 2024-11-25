Щетилин о ДТП с пьяным водителем: «Второй день рождения. Полетел, морда пьяная, да и все. Отскочили, слава Богу, ушибы только и сотрясение»

Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин прокомментировал ДТП с нетрезвым водителем.

Ранее стало известно , что 23-летнего хоккеиста, а также еще несколько человек сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.

В числе пострадавших также сын, сноха и годовалый внук тренера детской школы «Трактора » Александра Назарова.

За рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.

«Отскочили, считай. Второй день рождения. Полетел, морда пьяная, да и все. Что тут скажешь, сказать больше нечего. Слава Богу, ушибы только и сотрясение», – сказал Алексей Щетилин.