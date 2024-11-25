Щетилин о ДТП с пьяным водителем: «Второй день рождения. Полетел, морда пьяная, да и все. Отскочили, слава Богу, ушибы только и сотрясение»
Вратарь «Челмета» Алексей Щетилин прокомментировал ДТП с нетрезвым водителем.
Ранее стало известно, что 23-летнего хоккеиста, а также еще несколько человек сбил на пешеходном переходе водитель на BMW X6.
В числе пострадавших также сын, сноха и годовалый внук тренера детской школы «Трактора» Александра Назарова.
За рулем находился 47-летний индивидуальный предприниматель Алексей Корягин. Он был в нетрезвом виде.
«Отскочили, считай. Второй день рождения. Полетел, морда пьяная, да и все. Что тут скажешь, сказать больше нечего. Слава Богу, ушибы только и сотрясение», – сказал Алексей Щетилин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Челмета»
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