Гущин забил 3-й гол в сезоне АХЛ и реализовал победный буллит в матче с «Марлис». У него 6 очков в 7 играх за фарм «Сан-Хосе»
Даниил Гущин забил 3-й гол в сезоне АХЛ.
Форвард «Барракуды» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис» (2:1 Б).
В третьем периоде россиянин сравнял счет, а в серии буллитов его попытка оказалась победной. Даниил был признан второй звездой встречи.
В текущей регулярке лиги на его счету 6 (3+3) баллов в 7 играх за фарм «Сан-Хосе».
Напомним, что сезон Гущин начал в основе «Шаркс» – 10 игр и 1 (0+1) очко в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 12:07.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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