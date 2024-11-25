Гущин забил 3-й гол в сезоне АХЛ и реализовал победный буллит в матче с «Марлис». У него 6 очков в 7 играх за фарм «Сан-Хосе»

Даниил Гущин забил 3-й гол в сезоне АХЛ.

Форвард «Барракуды » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с «Торонто Марлис » (2:1 Б).

В третьем периоде россиянин сравнял счет, а в серии буллитов его попытка оказалась победной. Даниил был признан второй звездой встречи.

В текущей регулярке лиги на его счету 6 (3+3) баллов в 7 играх за фарм «Сан-Хосе ».

Напомним, что сезон Гущин начал в основе «Шаркс» – 10 игр и 1 (0+1) очко в регулярном чемпионате НХЛ при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 12:07.