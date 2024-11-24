Мирошниченко провел 1-й матч за «Вашингтон» в этом сезоне. У него 1 хит за 8:56 с «Нью-Джерси»

Иван Мирошниченко провел 1-й матч за «Вашингтон» в этом сезоне.

Форвард «Кэпиталс» сыграл против «Девилс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

20-летний россиянин получил 8 минут 56 секунд игрового времени (все – в равных составах) и отметился 1 силовым приемом.

Нападающий набрал 14 (7+7) очков в 16 играх в АХЛ за «Херши» в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Мирошниченко сыграл 21 матч за «Вашингтон » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (2+4) очков.