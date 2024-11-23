Коротышкин об Овечкине: «Ему прямой путь в бассейн. Плавание – состояние невесомости, когда тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Тем более в Вашингтоне тренировался великий Фелпс»

Евгений Коротышкин дал совет по восстановлению Александру Овечкину.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » пропустит 4-6 недель из-за травмы.

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин дал совет Александру Овечкину по восстановлению после травмы.

«Хоккеистам очень важно плавание, оно развивает общую выносливость, физику, координацию, а также помогает в случае травм.

Овечкин, к сожалению, сломал малую берцовую кость. А плавание – это состояние невесомости, когда ты тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Это расслабление, вытяжение, тонус.

Мышцы должны работать, а суставы – восстанавливаться. Сейчас Овечкину прямой путь в бассейн. Тем более он в Вашингтоне, и там рядом рос и тренировался великий Майкл Фелпс .

А еще все помнят, что Фелпс принял участие в звездном заплыве против Шакила О’Нила. Мы вернулись к тому, с чего начали – все виды спорта должны дружить», – сказал Евгений Коротышкин .