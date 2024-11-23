Коротышкин об Овечкине: «Ему прямой путь в бассейн. Плавание – состояние невесомости, когда тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Тем более в Вашингтоне тренировался великий Фелпс»
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за травмы.
Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин дал совет Александру Овечкину по восстановлению после травмы.
«Хоккеистам очень важно плавание, оно развивает общую выносливость, физику, координацию, а также помогает в случае травм.
Овечкин, к сожалению, сломал малую берцовую кость. А плавание – это состояние невесомости, когда ты тренируешь мышцы без нагрузки на ногу. Это расслабление, вытяжение, тонус.
Мышцы должны работать, а суставы – восстанавливаться. Сейчас Овечкину прямой путь в бассейн. Тем более он в Вашингтоне, и там рядом рос и тренировался великий Майкл Фелпс.
А еще все помнят, что Фелпс принял участие в звездном заплыве против Шакила О’Нила. Мы вернулись к тому, с чего начали – все виды спорта должны дружить», – сказал Евгений Коротышкин.
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