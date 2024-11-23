Бонино подписал контракт с «Олимпией» из Любляны. Форвард провел 868 матчей в НХЛ и выиграл 2 Кубка Стэнли

Ник Бонино перешел в клуб из Словении.

36-летний американский нападающий подписал соглашение с «Олимпией» из Любляны.

Клуб выступает в ICEHL – это лига, в которой играют команды из Австрии и Италии, а Словению представляет только «Олимпия».

В прошлом сезоне Ник Бонино выступал за «Рейнджерс» и набрал 5 (1+4) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 868 игр и отметился 358 (159+199) баллами. В 105 играх в плей-офф на его счету 48 (19+29) очков. Бонино дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017).