«Вы же «Селтикс», так?» Джо Байден притворился, что забыл, какая команда НБА пришла к нему в гости

Традиционный визит чемпионов НБА в Белый дом, пожалуй, свелся к одному вирусному эпизоду: 82-летний Джо Байден красиво обыграл собственные регулярные проколы и начал обращение к команде так, что полдня подоминировал в интернете:

«Добро пожаловать в Белый дом. Не знаю, знакомы ли вы с этими парнями, что меня окружают, но они заявились сюда. Понятия не имею, откуда они взялись. Чемпионы НБА 2024 года – «Болс…» Вы же «Селтикс», так? «Бостон Селтикс». Это не просто чемпионы, это самый побеждающий клуб в истории лиги. Теперь у них рекордные 18 титулов. Пожалуйста, можете присесть. Необязательно стоять. Разве что хотите согреться».

Самоирония Байдена на старте привлекла больше внимания, чем остальная речь, хотя в ней содержалась не самая очевидная информация.

Раскрыл свое прозвище:

«Вряд ли кто-то знает, но Секретная служба называет меня «кельтом». Это правда, потому что я ирландец по происхождению. Все, кто стоят рядом со мной – ирландцы по духу. Я особенно горжусь этим трофеем, будучи старым ирландским «кельтом». Всем остальным «кельтам» мои поздравления».

Вспомнил малоизвестный факт, что приглашать спортсменов в Белый дом начали из-за того, что Джон Кеннеди потел за «Селтикс», а потому позвал их в 1963 году.

«Эта чудесная традиция отмечать спортивные заслуги вместе началась тогда. И я с гордостью продолжаю ее, вне зависимости от вида спорта. Все эти чемпионы разделяют общие ценности: командную работу, тяжелый труд, взаимоуважение и понимание, что ни один из нас никогда не будет так же хорош, как мы можем быть хороши вместе».

Упомянул о продвинутой статистике, указывающей на доминирование «Бостона».

«Вместе эти парни построили одну из самых глубоких команд всех времен. Это невероятные игроки, которых ведут Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, Деррик Уайт, Дрю Холидэй и Большой Эл. Я знаю, что вам не было просто… Вы много работали и выдали один из величайших сезонов в истории. 64 победы – лучший показатель в прошлом году. Они набирали больше очков за владение, чем какая-либо еще команда за всю историю НБА. По ходу плей-офф они обыграли «Хит» в пяти, «Кэвз» в пяти, «Пэйсерс» в четырех, а затем разделали «Даллас» на обеих половинах в финале. И теперь 18-й баннер висит под сводами арены. Начался новый сезон – и они хотят побеждать дальше».

Сравнил Реда Ауэрбаха и Джо Маззуллу, а также Джо Маззуллу и себя.

«Все вы знаете, что говорил великий Ред Ауэрбах. Он говорил, что «Селтикс» – это не просто баскетбольная команда, это стиль жизни. Это стиль жизни – страсть, преданность, ориентированность на команду, бойцовский характер и вера в свои силы. Мы видим это на вашем примере – у владельцев, у менеджеров, у тренеров и, конечно, у главного тренера Джо.

Когда-то я был как Джо. Джо – самый молодой тренер, который взял титул со времен великого Билла Расселла. Я сказал ему: «Когда-то и я был самым молодым. Теперь я самый старый. Мне больше нравилось быть самым молодым».

«Селтикс» не только пришли послушать старика, но и в целом провели время с пользой.

● Деррик Уайт очень сильно оценил яблочный сидр, который наливают в Белом доме гостям.

● Джо Маззулла против всех этих празднований, но не сильно мешал и не лез в драку.

● Джейсон Тейтум и Деррик Уайт подарили президенту майку с 46-м номером, номером Арона Бэйнса.

● Байдену также подарили баскетбольный мяч, который он отпасовал своему ровеснику Элу Хорфорду.

● Деррик Уайт постоял за столом Джо Байдена, но так и не рискнул присесть на его кресло.

● работник Секретной службы оказался давним болельщиком «Селтикс» и устроил отдельную экскурсию для Джейлена Брауна.

● к «Селтикс» присоединился Ошэй Бриссетт, один из двух игроков чемпионского состава, которые покинули команду (второй – Святослав Михайлюк).

● Помощник генерального менеджера Майк Зэррен, один из немногих, кто остался в клубе с 2008 года, воссоздал снимок из 2008-го – только на место Дэнни Эйнджа поставил Брэда Стивенса.

● Владельцы клуба получили аудиенцию у президента, чтобы предложить несколько инициатив – поднять возраст совершеннолетия для юных рецидивистов с 18 до 20 лет и инициировать помощь для молодых матерей из социально незащищенных слоев.

Теперь визиты клубов НБА в Белый дом, по всей видимости, снова прекратятся. Туда возвращается давний враг лиги Дональд Трамп.

Фото: Gettyimages /Win McNamee