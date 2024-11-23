Александров забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ. Он и Дворски набрали больше всех очков в фарме «Сент-Луиса» – по 12

Никита Александров забросил 6-ю шайбу в сезоне АХЛ.

Форвард «Спингфилда» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Шарлотт » (4:3 ОТ).

На счету 24-летнего россиянина стало 12 (6+6) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+5».

Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров фарм-клуба «Сент-Луиса » с 19-летним словаком Далибором Дворски . У 10-го номера драфта НХЛ-2023 в активе 12 (6+6) очков в 16 играх.