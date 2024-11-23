Владарж об успехах «Калгари»: «Мы – банда голодных ублюдков. Никому ничего просто так не отдадим»

Вратарь «Калгари» Даниэль Владарж высказался об успехах команды.

«Флэймс» набрали 25 очков в 20 играх и занимают текущее 2-е место в Тихоокеанском дивизионе.

После обмена основного вратаря Якоба Маркстрема в межсезонье клуб сделал ставку на тандем Владаржа (9 игр, 3 победы, 90,6% сэйвов и коэффициент надежности 2,65) и Дастина Вульфа (11 игр, 8 побед, 92,6%, 2,33).

«Мы – банда голодных ублюдков. Мы все хотим попасть в плей-офф. Никому ничего просто так не отдадим.

У нас подобралась отличная группа ребят. Мы все держимся вместе, это заметно и на льду. Почти уверен, что вся лига уже знает – с нами легко не будет. Я думаю, что мы к этому и стремились», – сказал Владарж.