Свечников забил 7-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Форвард «Каролины» набрал 17 очков в 19 матчах
Андрей Свечников забил седьмой гол в сезоне НХЛ.
«Каролина» уступила «Нью-Джерси» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился голом на 12-й секунде третьего периода при игре в большинстве.
Это седьмая шайба нападающего в этом сезоне.
Также в этом матче Свечников нанес три броска по воротам и провел на льду 15:17 (1:56 – в большинстве).
В этом сезоне хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 19 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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