Свечников забил 7-й гол в сезоне в матче с «Нью-Джерси». Форвард «Каролины» набрал 17 очков в 19 матчах

Андрей Свечников забил седьмой гол в сезоне НХЛ.

«Каролина» уступила «Нью-Джерси» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников отметился голом на 12-й секунде третьего периода при игре в большинстве.

Это седьмая шайба нападающего в этом сезоне.

Также в этом матче Свечников нанес три броска по воротам и провел на льду 15:17 (1:56 – в большинстве).

В этом сезоне хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 19 матчах чемпионата.