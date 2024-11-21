Тардиф об Овечкине: «Он должен побить рекорд Гретцки, но травмы могут помешать ему это сделать»

Люк Тардиф высказался о погоне Александра Овечкин за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», – сказал президент ИИХФ .

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