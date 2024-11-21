Тардиф об Овечкине: «Он должен побить рекорд Гретцки, но травмы могут помешать ему это сделать»
Люк Тардиф высказался о погоне Александра Овечкин за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Он должен побить этот рекорд, но травмы могут помешать ему это сделать», – сказал президент ИИХФ.
Главное о травме Овечкина: повредил голень, точно пропустит больше недели
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости