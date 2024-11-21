Карбери заявил, что у него нет новостей по травме Овечкина
Тренер «Вашингтона» не сообщил новой информации о здоровье Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» выбыл как минимум на неделю из-за повреждения голени. Он получил травму после столкновения с форвардом Джеком Макбэйном в матче с «Ютой» (6:2).
Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери заявил, что не располагает новой информацией о состоянии здоровья 39-летнего хоккеиста.
В отсутствие Овечкина Эндрю Манджипани перейдет на левый фланг в звене Дилан Строума, а Алексей Протас будет играть справа.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тарика Эль-Башира
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