У Кочеткова 10 побед в 12 играх сезона. Это повторение рекорда «Каролины»
Петр Кочетков одержал 10-ю победу в сезоне.
Вратарь «Каролины» принял участие в матче против «Филадельфии» в регулярном сезоне НХЛ (4:1).
Кочетков достиг отметки в 10 побед за сезон за 12 игр – это повторение клубного рекорда, установленного Фредериком Андерсеном в сезоне-2021/22. Датчанин повторил этот показатель в сезоне-2023/24.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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