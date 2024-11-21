У Кочеткова 10 побед в 12 играх сезона. Это повторение рекорда «Каролины»

Петр Кочетков одержал 10-ю победу в сезоне.

Вратарь «Каролины» принял участие в матче против «Филадельфии» в регулярном сезоне НХЛ (4:1).

Кочетков достиг отметки в 10 побед за сезон за 12 игр – это повторение клубного рекорда, установленного Фредериком Андерсеном в сезоне-2021/22. Датчанин повторил этот показатель в сезоне-2023/24.