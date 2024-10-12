Форварды «Амура» Барулин и Броссо вернулись к тренировкам после травм

Два хоккеиста «Амура» вернулись к тренировкам с командой.

Нападающие Девин Броссо и Владислав Барулин приступили к тренировкам после травм, сообщил Metaratings.

Канадец не играет с 28 сентября. Он набрал 4 (3+1) очка в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

Россиянин не принимает участие в матчах с 24 сентября. В его активе нет результативных действий в 5 играх.