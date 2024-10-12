Форварды «Амура» Барулин и Броссо вернулись к тренировкам после травм
Два хоккеиста «Амура» вернулись к тренировкам с командой.
Нападающие Девин Броссо и Владислав Барулин приступили к тренировкам после травм, сообщил Metaratings.
Канадец не играет с 28 сентября. Он набрал 4 (3+1) очка в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Россиянин не принимает участие в матчах с 24 сентября. В его активе нет результативных действий в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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