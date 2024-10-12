0

Форварды «Амура» Барулин и Броссо вернулись к тренировкам после травм

Два хоккеиста «Амура» вернулись к тренировкам с командой.

Нападающие Девин Броссо и Владислав Барулин приступили к тренировкам после травм, сообщил Metaratings.

Канадец не играет с 28 сентября. Он набрал 4 (3+1) очка в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Россиянин не принимает участие в матчах с 24 сентября. В его активе нет результативных действий в 5 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoАмур
logoКХЛ
logoВладислав Барулин
logoДевин Броссо
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Торпедо» в гостях у «Трактора», «Спартак» сыграет с «Ак Барсом», «Металлург» против «Авангарда», СКА примет «Автомобилист»
5721 минуту назад
Никита Кучеров: «Василевский – лучший хоккеист «Тампы» в матче с «Каролиной». Он лучший вратарь в НХЛ»
242 минуты назад
Третьяк о хоккее в Крыму: «Всего пять стадионов – это очень мало, нужно больше. Не хватает тренеров»
2453 минуты назад
Депутат Свищев: «Кубок мира – бизнес‑проект, а без России что получится? Бесполезная вещь. Где Россия, там интрига, конкуренция и инвестиции»
13сегодня, 09:11
ЛеБрюн о контракте Рантанена: «12,6 млн Маккинонна могут являться ограничением для «Колорадо». Агент Микко подписал Драйзайтля на 14. Идут разговоры: «Потолок растет»
22сегодня, 08:46
Черкас о СКА в 90-е: «Уже все определяли финансы. Мы по четыре месяца зарплаты не получали, но никто не ныл. Было непросто, как и всем в стране, наверное»
6сегодня, 08:16
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Питтсбург» в гостях у «Торонто», «Калгари» сыграет с «Филадельфией»
18сегодня, 07:45
«Нас откучерили». Бринд’Амор про 3+1 Кучерова в матче против «Каролины»
24сегодня, 07:16
Малкин о своем будущем в «Питтсбурге»: «Не смогу уйти, если мы не вернемся в плей-офф. Я был очень зол в последние два года»
6сегодня, 06:58
Мичков остался без очков в дебютном матче в НХЛ: 4 броска в створ за 18:32 против «Ванкувера» при 3:31 в большинстве. Он не забил буллит в серии
38сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Дер-Аргучинцев и Сикьюра сыграют с «Торпедо». Форварды «Трактора» вернулись в состав после травм
110 минут назад
Жамнов развел Морозова и Голдобина по разным звеньям. Ружичка сыграет в центре 1-го звена «Спартака» против «Ак Барса»
26 минут назад
Алексей Василевский о женщине-тренере в КХЛ: «Это сложно представить. У нас мало тренеров женского пола»
5сегодня, 09:36
Форвард «Колорадо» Друэн пропустит минимум два матча из-за травмы верхней части тела
сегодня, 09:23
Курдин о Кучерове: «В советские времена сказали бы, что пик уже прошел. 100 очков за сезон он наберет, может, даже и больше»
5сегодня, 08:26
Мирошниченко выложил фото с чемпионским перстнем за победу в плей-офф АХЛ
4сегодня, 07:30Фото
Айкел о Барбашеве: «С ним легко играть, он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Его бросок и снайперские навыки недооценивают»
10сегодня, 06:40
1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини может пропустить матч с «Анахаймом» из-за травмы нижней части тела
5сегодня, 06:22
Генменеджер сборной Канады о вратарях: «Никакой тревоги нет. У нас есть ребята, которые побеждали на самом высоком уровне. Мы уверены в наших игроках»
7сегодня, 05:58
Данила Моисеев о старте СКА: «У нас там были очень мощные предсезонки, много «земли», бега. В сентябре тяжело, ноги – не легкие. Поздней осенью и зимой – совсем другое дело»
6сегодня, 05:45