Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»
Гэри Беттмэн прокомментировал возможность роста потолка зарплат в НХЛ.
Ранее появилась информация, что НХЛ и профсоюз хоккеистов обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов.
Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов.
«Не знаю, откуда это взялось. Цифры, которые были опубликованы, являются некорректными.
Любые изменения требуют соглашения между лигой и Ассоциацией хоккеистов, а у нас таких обсуждений не было.
Все возможно, но, как я уже сказал, цифры далеки от точности», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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