Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»

Гэри Беттмэн прокомментировал возможность роста потолка зарплат в НХЛ.

Ранее появилась информация , что НХЛ и профсоюз хоккеистов обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов.

Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов.

«Не знаю, откуда это взялось. Цифры, которые были опубликованы, являются некорректными.

Любые изменения требуют соглашения между лигой и Ассоциацией хоккеистов, а у нас таких обсуждений не было.

Все возможно, но, как я уже сказал, цифры далеки от точности», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.