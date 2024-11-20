У Кучерова завершилась серия с очками из 7 матчей. Форвард «Тампы» нанес 4 броска в игре с «Питтсбургом»

Никита Кучеров завершил 7-матчевую серию с очками.

«Тампа » обыграла «Питтсбург » (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров не отметился результативными действиями при игровом времени 24:51 (5:06 – в большинстве).

Россиянин заработал показатель полезности «плюс 1» и нанес четыре броска по воротам.

У хоккеиста завершилась серия с набранными очками, которая продолжалась семь матчей.

Кучеров набрал 26 (11+15) баллов в 17 матчах чемпионата.