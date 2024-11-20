У Кучерова завершилась серия с очками из 7 матчей. Форвард «Тампы» нанес 4 броска в игре с «Питтсбургом»
Никита Кучеров завершил 7-матчевую серию с очками.
«Тампа» обыграла «Питтсбург» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров не отметился результативными действиями при игровом времени 24:51 (5:06 – в большинстве).
Россиянин заработал показатель полезности «плюс 1» и нанес четыре броска по воротам.
У хоккеиста завершилась серия с набранными очками, которая продолжалась семь матчей.
Кучеров набрал 26 (11+15) баллов в 17 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости