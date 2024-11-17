Фридман сообщил о «напряженности» в «Бостоне» – могут произойти изменения. Команда проиграла 11 из 19 матчей в сезоне
В «Бостоне» недовольны нестабильной игрой команды в сезоне НХЛ.
Команда тренера Джима Монтгомери набрала 19 очков в 19 матчах (11 поражений) и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
Инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Брюинс» могут предпринять какие-то действия, поскольку внутри организации существует «напряженность».
«Они пытаются понять, можно ли что-то сделать, чтобы встряхнуться», – сказал Фридман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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