Фридман сообщил о «напряженности» в «Бостоне» – могут произойти изменения. Команда проиграла 11 из 19 матчей в сезоне

В «Бостоне» недовольны нестабильной игрой команды в сезоне НХЛ.

Команда тренера Джима Монтгомери набрала 19 очков в 19 матчах (11 поражений) и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.

Инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Брюинс» могут предпринять какие-то действия, поскольку внутри организации существует «напряженность».

«Они пытаются понять, можно ли что-то сделать, чтобы встряхнуться», – сказал Фридман.