Следите за ЧМ-2017 в главном хоккейном приложении страны – «Хоккей+» для Android и iPhone
Завтра будут сыграны первые матчи Чемпионата мира по хоккею-2017, проходящего в Париже и Кельне. Сборная России сыграет со Швецией, команде США будет противостоять сборная Германии.
Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой ЧМ в режиме реального времени – обновленное приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.
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С приложением «Хоккей+» вы получаете:
– Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о ЧМ-2017 и других турнирах.
– Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов.
– Самые оперативные push-уведомления о событиях матчей.
– Статистика всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени.
– Самые полные календарь и турнирная таблица.
– Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками.
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