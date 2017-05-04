Следите за ЧМ-2017 в главном хоккейном приложении страны – «Хоккей+» для Android и iPhone

Завтра будут сыграны первые матчи Чемпионата мира по хоккею-2017, проходящего в Париже и Кельне. Сборная России сыграет со Швецией, команде США будет противостоять сборная Германии.

Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой ЧМ в режиме реального времени – обновленное приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.

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С приложением «Хоккей+» вы получаете:

– Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о ЧМ-2017 и других турнирах.

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