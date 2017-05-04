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    Следите за ЧМ-2017 в главном хоккейном приложении страны – «Хоккей+» для Android и iPhone

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    Завтра будут сыграны первые матчи Чемпионата мира по хоккею-2017, проходящего в Париже и Кельне. Сборная России сыграет со Швецией, команде США будет противостоять сборная Германии.

    Лучший способ следить за всеми матчами, новостями и статистикой ЧМ в режиме реального времени – обновленное приложение «Хоккей+» для Android и iPhone.

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    С приложением «Хоккей+» вы получаете:

    – Новости, инсайды, анонсы, тексты лучших спортивных журналистов и интервью о ЧМ-2017 и других турнирах.

    – Онлайн-трансляции матчей, составы и статистику спортсменов.

    – Самые оперативные push-уведомления о событиях матчей.

    – Статистика всех турниров и отдельных команд в режиме реального времени.

    – Самые полные календарь и турнирная таблица.

    – Эксклюзивные блоги и материалы пользователей Sports.ru о любимых игроках и командах.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками.

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