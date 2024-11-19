Минтюков сделал передачу в матче с «Далласом». У него 4 очка в 16 играх в сезоне при «минус 6» и 20:46 в среднем на льду

Павел Минтюков сделал передачу в матче с «Далласом».

Защитник «Анахайма » ассистировал Бретту Лисону в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:2).

В активе 20-летнего россиянина стало 4 (2+2) очка в 16 играх в сезоне при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 20:46.

Сегодня Минтюков (20:07, 0:50 – в большинстве, 1:19 – в меньшинстве, «минус 1») отметился 1 силовым приемом, 1 блоком и допустил 1 потерю.