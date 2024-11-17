Куперман об аренде в КХЛ: «В НХЛ в голову никому не придет, как хоккеист с контрактом «Рейнджерс» может выступать за «Монреаль». Когда у тебя 80 человек в составе, и их можно раскидать – это неправильно»
Игорь Куперман поделился размышлениями относительно аренды в КХЛ.
– Что скажете по поводу аренды? Вчера Егор Заврагин играл в «Сочи», а потом вышел из доверия Никита Серебряков – и Заврагин вдруг по свистку вернулся в СКА.
– В первых нескольких регламентах КХЛ аренда была категорически запрещена.
В НХЛ такого нет – там в голову никому не придет, как хоккеист с контрактом «Рейнджерс» может выступать за «Монреаль», даже если первая команда лидирует, а вторая – внизу таблицы.
Но дело еще и в том, что в НХЛ в основном составе 23 человека, не больше, а подписанных контрактов не более 50.
Когда у тебя в России, грубо говоря, 80 человек в составе и ты можешь их раскидать – это неправильно, – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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