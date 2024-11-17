Потапов о Кузнецове: «Надо перестроиться и понять, для чего он в СКА и как может помогать. Эмоциональный парень, который может пообщаться, а судьи – все разные»

Алексей Потапов поделился мнением касательно игры Евгения Кузнецова.

– Чего не хватает Евгению Кузнецову, чтобы найти свою игру?

– Времени и адаптации. Надо перестроиться и понять головой, для чего он в этой команде и как может помогать своими сильными сторонами.

Нужно перестать обращать внимание на критику в свою сторону и сделать правильные выводы.

– Большое количество удалений тоже связано с адаптацией?

– Однозначно, да. Это веселый, эмоциональный парень, который может пообщаться, а судьи – все люди разные.

Кто-то среагирует, а кто-то пропустит, кто-то пообщается, а кто-то перестанет общаться. И в пылу игры иногда его просто начинает заносить.

Иногда удаления вынужденные, иногда случайные, но это тоже усложняет жизнь команде.

– Кузнецову стоит успокоиться и меньше проявлять эмоций?

– Да, надо обращать внимание только на своих партнеров и вообще больше ни на кого, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.