Потапов о Кузнецове: «Надо перестроиться и понять, для чего он в СКА и как может помогать. Эмоциональный парень, который может пообщаться, а судьи – все разные»
– Чего не хватает Евгению Кузнецову, чтобы найти свою игру?
– Времени и адаптации. Надо перестроиться и понять головой, для чего он в этой команде и как может помогать своими сильными сторонами.
Нужно перестать обращать внимание на критику в свою сторону и сделать правильные выводы.
– Большое количество удалений тоже связано с адаптацией?
– Однозначно, да. Это веселый, эмоциональный парень, который может пообщаться, а судьи – все люди разные.
Кто-то среагирует, а кто-то пропустит, кто-то пообщается, а кто-то перестанет общаться. И в пылу игры иногда его просто начинает заносить.
Иногда удаления вынужденные, иногда случайные, но это тоже усложняет жизнь команде.
– Кузнецову стоит успокоиться и меньше проявлять эмоций?
– Да, надо обращать внимание только на своих партнеров и вообще больше ни на кого, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.
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