Любушкин против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 броска, 4 блока и «+2» за 17:54. У него 0+5 в 16 играх

Илья Любушкин сделал 2 передачи в матче против «Миннесоты».

Защитник «Далласа » ассистировал партнерам при обеих шайбах в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:1).

В активе 30-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+4».

Сегодня Любушкин (17:54, 0:05 – в большинстве, 1:22 – в меньшинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 4 блоками, а также допустил 1 потерю.