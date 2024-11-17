Любушкин против «Миннесоты»: 2 передачи, 2 броска, 4 блока и «+2» за 17:54. У него 0+5 в 16 играх
Илья Любушкин сделал 2 передачи в матче против «Миннесоты».
Защитник «Далласа» ассистировал партнерам при обеих шайбах в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (2:1).
В активе 30-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 16 играх в сезоне при полезности «+4».
Сегодня Любушкин (17:54, 0:05 – в большинстве, 1:22 – в меньшинстве, «+2») отметился 2 бросками в створ и 4 блоками, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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