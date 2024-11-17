Костин сыграл за «Сан-Хосе» впервые за 3 недели. У него 1 бросок, 3 хита, 1 потеря и «минус 1» за 8:02 против «Питтсбурга»

Клим Костин сыграл за «Сан-Хосе» впервые за 3 недели.

Форвард «Шаркс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (3:4 Б).

После матча с «Ютой» 28 октября 25-летний россиянин оставался в запасе. В текущем сезоне у него нет очков в 8 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 8:16.

Сегодня Костин (8:02, «минус 1») отметился 1 броском в створ, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.