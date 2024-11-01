Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей. Клуб может выставить форварда с 0 очков и «минус 4» в 7 играх на драфт отказов
Клим Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей.
25-летний россиянин не был включен в заявку команды на матч против «Чикаго» (3:2).
Ранее он также остался в запасе в играх с «Вегасом» (3:7) и «Лос-Анджелесом» (4:2), а в матче с «Ютой» (5:4 ОТ) набрал «минус 2» за 5:34 на льду.
В текущем сезоне у Клима нет набранных очков в 7 играх при общей полезности «минус 4», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 8:18.
Журналист из Эдмонтона Джим Мэтисон сообщил, что экс-форвард «Ойлерс» вскоре может быть помещен клубом на драфт отказов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Yardbaker
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости