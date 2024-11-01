Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей. Клуб может выставить форварда с 0 очков и «минус 4» в 7 играх на драфт отказов

Клим Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей.

25-летний россиянин не был включен в заявку команды на матч против «Чикаго » (3:2).

Ранее он также остался в запасе в играх с «Вегасом» (3:7) и «Лос-Анджелесом» (4:2), а в матче с «Ютой» (5:4 ОТ) набрал «минус 2» за 5:34 на льду.

В текущем сезоне у Клима нет набранных очков в 7 играх при общей полезности «минус 4», 4 минутах штрафа и среднем времени на льду 8:18.

Журналист из Эдмонтона Джим Мэтисон сообщил, что экс-форвард «Ойлерс» вскоре может быть помещен клубом на драфт отказов.