Мироманов забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в игре с «Нэшвиллом». Защитник стал 3-й звездой матча

Даниил Мироманов забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом».

«Калгари » обыграл «Предаторс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ , россиянин был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне у 27-летнего защитника 3 (1+2) очка в 16 играх при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:38.

Сегодня Мироманов (18:37, 1:06 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также допустил 1 потерю.