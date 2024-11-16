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Мироманов забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в игре с «Нэшвиллом». Защитник стал 3-й звездой матча

Даниил Мироманов забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом».

«Калгари» обыграл «Предаторс» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ, россиянин был признан третьей звездой встречи. 

В текущем сезоне у 27-летнего защитника 3 (1+2) очка в 16 играх при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:38. 

Сегодня Мироманов (18:37, 1:06 – в меньшинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и 1 силовым приемом. Также допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНэшвилл
logoКалгари
logoНХЛ
logoДаниил Мироманов
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