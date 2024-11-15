Кудашов о победе над «Сибирью»: «Были хорошие моменты, где и владели преимуществом, и правильно оборонялись. Сейчас все команды – раненые звери»
«Динамо» выиграло со счетом 2:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В принципе мы довольны, как пока у нас идет выездная серия, поэтому и игрой довольны. Мы знали, чего ждать, поэтому были готовы.
В игре были и хорошие моменты, где владели преимуществом, где и правильно оборонялись.
Как обычно бывает, и ошибки совершались. Совершенно обычная игра, строгая, организованная. Хорошо, что выиграли.
– Вы говорили перед матчем своим ребятам о том, что «Сибирь», по сути, раненый зверь? Восемь поражений было.
– Не говорил, вообще не говорил.
Мы сейчас уже перестали об этом говорить, потому что всегда, приезжая куда-нибудь, ты получаешь или команды, которые на ходу, или которые ранены, или что-то у кого-то там происходит.
Может быть, отдыхали, или, наоборот, они в тонусе, а ты не в тонусе. Мы знаем, что у всех команд есть серии поражений, за исключением одной, наверное, а может, двух.
Это совершенно нормально, и сейчас все раненые звери, по сути, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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