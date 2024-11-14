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  • Расмус Сандин: «Овечкин – один из кумиров детства. Нет такого, что он говорит: «Эй, сделай мне передачу». Он улыбается так, будто это его первый сезон в НХЛ»
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Расмус Сандин: «Овечкин – один из кумиров детства. Нет такого, что он говорит: «Эй, сделай мне передачу». Он улыбается так, будто это его первый сезон в НХЛ»

Расмус Сандин назвал Александра Овечкина одним из своих кумиров в детстве.

На данный момент капитан «Вашингтона» забил 863 гола в НХЛ и находится на второй позиции в истории регулярных чемпионов, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

«Нет такого, что он говорит: «Эй, сделай мне передачу». Думаю, мы сами думаем об этом больше, чем он.

Он выходит на лед, как и в любой другой день. Он улыбается так, как будто это его первый сезон в НХЛ.

Когда кто-то забивает гол – будь то я, будь то кто-то другой, но не он – он так же счастлив, как и когда забивает сам. Вот что впечатляет.

Александр в лиге уже 20 лет, и он обожает хоккей, ему нравится находиться рядом с ребятами и веселиться.

Овечкин был одним из моих кумиров в детстве. Думаю, у меня дома есть старый свитер Ови. Да и мой брат Линус тоже большой фанат Ови. Играть с ним сейчас – это невероятно», – сказал защитник «Вашингтона» Расмус Сандин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoРасмус Сандин
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