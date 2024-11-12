Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Каролины». У него 17 очков и «+8» в 15 матчах
Иван Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».
Форвард «Вегаса» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5), отличившись за 13 секунд до финальной сирены.
В активе 28-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+8».
Сегодня Барбашев (14:43, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ. Также у него 2 силовых приема и малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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