Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче против «Каролины». У него 17 очков и «+8» в 15 матчах

Иван Барбашев забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной».

Форвард «Вегаса » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5), отличившись за 13 секунд до финальной сирены.

В активе 28-летнего россиянина стало 17 (8+9) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+8».

Сегодня Барбашев (14:43, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ. Также у него 2 силовых приема и малый штраф.