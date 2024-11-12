Мичков отстает на 1 очко от Станковена в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 12 против 13. Защитник «Монреаля» Хатсон идет на 3-м месте

Матвей Мичков сократил отставание в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ.

Форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).

На счету 19-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 14 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков.

Лидирует 21-летний форвард Логан Станковен из «Далласа » (13 баллов в 14 играх, 3+10), сегодня забросивший шайбу в ворота «Питтсбурга».

На третье место вышел 20-летний защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон с 10 (0+10) баллами в 16 играх. Он обогнал форварда «Айлендерс » Максима Цыплакова (9 очков в 15 играх, 2+7).