  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гэри Беттмэн: «Доходы НХЛ превысят 7 млрд долларов, возможно. Стоимость франшиз резко выросла. И мы все еще неодоценены»
6

Гэри Беттмэн: «Доходы НХЛ превысят 7 млрд долларов, возможно. Стоимость франшиз резко выросла. И мы все еще неодоценены»

Гэри Беттмэн высказался относительно финансового состояния НХЛ.

«Мы выросли. В мой первый сезон [во главе НХЛ] в 1993 году доходы составили чуть больше 400 миллионов долларов – на всю лигу. Сейчас некоторые клубы сами зарабатывают больше.

Возможно, в этом году доходы НХЛ превысят 7 миллиардов долларов.

У нас клуб переехал из Аризоны в Юту – сделка произошла за 1,2 млрд долларов. На самом деле сумма могла быть и больше, но она была немного скоррентирована для семьи Райана Смита, потому что ранее они ничего подобного не делали.

Когда вы смотрите на данные Sportico, или видите цифры, которые публикуют CNBC and Forbes, то стоимость франшиз резко выросла.

Но я считаю, что мы все еще неодоценены», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoБостон
logoВашингтон
logoФлорида
logoЭдмонтон
logoГэри Беттмэн
бизнес
logoНХЛ
logoВегас
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роман Ротенберг: «Есть выражение: «Какое питание, такое катание». СКА помогает ребятам в этом, но нужно желание самого игрока, стремление развиваться»
316 минут назад
Зеттерберг о Дацюке: «Он сделал мою карьеру, вселил веру, что я могу играть так, как хочу. Для меня не было ничего лучше, чем выступать с Павлом»
231 минуту назад
НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Далласом», «Филадельфия» против «Сан-Хосе», «Каролина» встретится с «Вегасом»
43сегодня, 20:15
Ротенберг о драфте в КХЛ: «Дядя Джон звонит нашим ребятам – знаю по своему опыту. Кто-то хочет сказать: «Он поедет играть в Китай». Эти решения будут не в пользу хоккея в России»
36сегодня, 19:53
«Авангард» и Рирден ведут переговоры о зарплате чуть более миллиона долларов в год («СЭ»)
3сегодня, 19:29
Ларионов о пропуске матча Атанасовым: «Есть такая практика – посмотреть матч с трибуны. Игра состоит не только из трюков, но и из усилий, игры в обороне»
6сегодня, 19:16
Роман Ротенберг: «Кузнецов показал не лучшую игру против «Авангарда», но по понятной причине. У нас не только он удалился. СКА был близок к голу, и наш игрок удаляется – не Евгений»
18сегодня, 18:56
КХЛ. СКА уступил «Авангарду», «Торпедо» обыграло «Сочи», «Трактор» победил «Амур»
199сегодня, 18:29
Звягин о победе: «Авангард» задал темп в первом периоде, в третьем – контролировал игру. Знали, что СКА играет активно, старались отрезать их первых двух нападающих»
3сегодня, 18:23
Ротенберг о драфте в КХЛ: «А если позвонит дядя Джон, позовет в Америку? У нас игроки мирового уровня. Родители вкладывают душу, берут кредиты, и кто-то будет решать судьбу ребенка»
86сегодня, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Тамбиев после 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл на равных с первыми четырьмя клубами Востока. Болельщика не обманешь, он приходит только на хорошую команду»
5 минут назад
Гру о 4:3 с «Амуром»: «Не думаю, что «Трактор» играл в свой лучший хоккей. Хорошо, что победили, Фукале много выручал»
50 минут назад
«Торпедо» обыграло «Сочи» – 7:1. Ларионов-младший, Кагарлицкий, Конюшков и Линч набрали по 3 очка
5сегодня, 18:44
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» (4:1), прервав серию 5 поражений подряд. Команда Леонтьева идет 7-й на Востоке
2сегодня, 18:35
Хеллибак, Маккиннон и Луукконен – звезды недели в НХЛ. Вратарь «Виннипега» сделал 2 шатаута в 3 матчах
6сегодня, 17:56
Евгений Артюхин: «Хотелось бы, чтобы СКА определился с каким-то конкретным вратарем. Обычно ротация ни к чему хорошему не приводит»
8сегодня, 17:21
Заварухин о 4:3 с «Адмиралом»: «Автомобилист» стал злее от пропущенных голов, сравнял счет. Вратарь хорошо сыграл в буллитах, команда билась друг за друга»
1сегодня, 16:22
Сушинский о Ничушкине: «Большой мастер, он столько пропустил, должен быть голодным до игры. Валерий наверняка в отличной форме, не сидел же просто дома без дела»
сегодня, 15:12
Плющев о Вее во «Фрибуре»: «Когда Криштоф покинул «Сочи», я говорил, что на первой ласточке все не закончится. Это следствие недальновидности при отделении КХЛ от ФХР и ИИХФ»
3сегодня, 14:59
«Нефтехимик» сыграет сегодня в золотых шлемах в честь 1000-го матча в КХЛ
5сегодня, 13:56Фото