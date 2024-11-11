Гэри Беттмэн: «Доходы НХЛ превысят 7 млрд долларов, возможно. Стоимость франшиз резко выросла. И мы все еще неодоценены»

Гэри Беттмэн высказался относительно финансового состояния НХЛ.

«Мы выросли. В мой первый сезон [во главе НХЛ] в 1993 году доходы составили чуть больше 400 миллионов долларов – на всю лигу. Сейчас некоторые клубы сами зарабатывают больше.

Возможно, в этом году доходы НХЛ превысят 7 миллиардов долларов.

У нас клуб переехал из Аризоны в Юту – сделка произошла за 1,2 млрд долларов. На самом деле сумма могла быть и больше, но она была немного скоррентирована для семьи Райана Смита, потому что ранее они ничего подобного не делали.

Когда вы смотрите на данные Sportico, или видите цифры, которые публикуют CNBC and Forbes, то стоимость франшиз резко выросла.

Но я считаю, что мы все еще неодоценены», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.