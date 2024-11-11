«Авангард» и Рирден ведут переговоры о зарплате чуть более миллиона долларов в год («СЭ»)

Тодд Рирден может получить зарплату более миллиона долларов в «Авангарде».

Американский специалист и клуб КХЛ ведут переговоры о подписании соглашения.

Жерар Галлан был готов возглавить «Авангард » при зарплате два с половиной миллиона долларов в год.

Гонорар Тодда Рирдена может составить чуть более миллиона долларов, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Рирден работал главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. Также ранее он находился в тренерском штабе «Питтсбурга».