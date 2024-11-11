Евгений Артюхин: «Хотелось бы, чтобы СКА определился с каким-то конкретным вратарем. Обычно ротация ни к чему хорошему не приводит»
– После семи побед СКА выдал четыре поражения подряд. Вы видите в этой истории больше позитива или негатива?
– Надо видеть позитив. Ничего критичного не случилось. СКА много побеждал, а сейчас пошел какой-то спад.
Да, против «Сочи» был не лучший матч. Но что меня больше всего настораживает – идет значительная ротация вратарей.
По-хорошему, хотелось бы, чтобы СКА определился с каким-то конкретным вратарем. Сделать на него ставку и наигрывать по чемпионату к плей-офф.
Обычно такая ротация вратарей ни к чему хорошему не приводит.
Тем более там молодые ребята: Артемий Плешков, Егор Заврагин, Павел Мойсевич. Они неплохие, очень талантливые.
Но еще не все готовы играть первыми вратарями на таком уровне. Им нужно набираться опыта в регулярке, – сказал Евгений Артюхин.
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