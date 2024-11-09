Форвард «Лос-Анджелеса» Жанно дисквалифицирован на 3 игры за удар в голову Босеру
Форвард «Лос-Анджелеса» Таннер Жанно получил 3 игры дисквалификации.
Игрок «Кингс» был наказан за удар в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:4) – пострадал форвард «Кэнакс» Брок Босер.
Судьи в игре наказали Жанно удалением до конца матча.
В связи с решением Департамента безопасности о дисквалификации, из зарплаты 27-летнего хоккеиста вычтут сумму в размере 41,6 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.
Фото: DailyHive
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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