Форвард «Лос-Анджелеса» Жанно дисквалифицирован на 3 игры за удар в голову Босеру

Форвард «Лос-Анджелеса» Таннер Жанно получил 3 игры дисквалификации.

Игрок «Кингс» был наказан за удар в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (2:4) – пострадал форвард «Кэнакс» Брок Босер .

Судьи в игре наказали Жанно удалением до конца матча.

В связи с решением Департамента безопасности о дисквалификации, из зарплаты 27-летнего хоккеиста вычтут сумму в размере 41,6 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.

Фото: DailyHive