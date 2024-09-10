Босер приступил к тренировкам с контактом в конце лета. В плей-офф у форварда «Ванкувера» нашли нарушение свертываемости крови
В мае у 27-летнего форварда было выявлено нарушение свертываемости крови. Из-за образования тромба в ноге он пропустил седьмой матч серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном».
Летом американец принимал препараты для разжижения крови. Это сократило его летний план подготовки. Разрешение от врачей на тренировки с контактом Босер получил ближе к концу лета.
Отмечается, что игроку придется соблюдать осторожность во время перелетов и, возможно, использовать компрессионные устройства.
В прошлом сезоне Брок установил личные рекорды по голам (40) и очкам (73) в регулярном чемпионате.
«Очевидно, что после этой небольшой неудачи мне нужно многое доказать. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо провести лагерь и попытаться удачно начать сезон», – сказал Босер.
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