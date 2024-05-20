У Босера выявили нарушение свертываемости крови после 6-го матча с «Эдмонтоном». Форвард «Ванкувера» вряд ли еще сыграет в этом сезоне

Брок Босер вряд ли еще сыграет в этом сезоне НХЛ из-за травмы.

Нападающий « » не примет участие в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

У хоккеиста выявлено нарушение свертываемости крови.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, медицинский штаб «Кэнакс» обнаружил данную проблему в ноге у игрока после шестой игры серии.

Не ожидается, что еще сможет сыграть в этом сезоне НХЛ.

В 12 играх текущего плей-офф НХЛ Босер набрал 12 (7+5) очков.