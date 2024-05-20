У Босера выявили нарушение свертываемости крови после 6-го матча с «Эдмонтоном». Форвард «Ванкувера» вряд ли еще сыграет в этом сезоне

Теги травмы Ванкувер Эдмонтон НХЛ Брок Босер Хоккей

Брок Босер вряд ли еще сыграет в этом сезоне НХЛ из-за травмы.

Нападающий «Ванкувера» не примет участие в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

У хоккеиста выявлено нарушение свертываемости крови.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, медицинский штаб «Кэнакс» обнаружил данную проблему в ноге у игрока после шестой игры серии.

Не ожидается, что Брок Босер еще сможет сыграть в этом сезоне НХЛ.

В 12 играх текущего плей-офф НХЛ Босер набрал 12 (7+5) очков.

6 комментариев
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Вот это потеря для касаток…
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Тромб у него в ноге.
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"Потеря потерь". И тут без шуток
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Главное укололись вовремя всей лигой, чтобы быть в безопасности.
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Жесть, здоровья, касатка за себя и того парня
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Ответ JuVero
Тромб у него в ноге.
Помнится наш Д. Юшкевич примерно по этой причине не смог отправиться на ОИ в Солт Лейк Сити
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