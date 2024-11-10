ЦСКА обыграл «Ладу». У армейцев 4 победы в 5 последних матчах
ЦСКА обыграл «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Для армейцев это четвертая победа в пяти последних играх. Тольяттинцы же прервали серию из трех побед.
ЦСКА находится на шестом месте в Западной конференции, набрав 29 очков за 23 матча. «Лада» занимает седьмое место на Востоке с 23 баллами за 23 игры.
Следующий матч москвичи проведут дома 14 ноября с «Локомотивом». «Лада» сыграет 12 ноября в гостях с «Салаватом Юлаевым».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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