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ЦСКА обыграл «Ладу». У армейцев 4 победы в 5 последних матчах

ЦСКА обыграл «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Для армейцев это четвертая победа в пяти последних играх. Тольяттинцы же прервали серию из трех побед.

ЦСКА находится на шестом месте в Западной конференции, набрав 29 очков за 23 матча. «Лада» занимает седьмое место на Востоке с 23 баллами за 23 игры.

Следующий матч москвичи проведут дома 14 ноября с «Локомотивом». «Лада» сыграет 12 ноября в гостях с «Салаватом Юлаевым».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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