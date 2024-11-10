Воробьев о 4:1 с «Ладой»: «Добротная игра, была солидность. Забили 4 гола с пятака – там больно, но именно оттуда забиваются шайбы»

Илья Воробьев прокомментировал победу ЦСКА над «Ладой».

В игре Фонбет чемпионата КХЛ армейцы оказались сильнее со счетом 4:1.

«Довольно добротная игра с нашей стороны, очень хороший второй период. Мы забили два гола, наложив смены на соперников. Солидность была везде. В паузе мы очень много тренировали игру во втором периоде.

Алексей Чуркин с прошлой игры хорошо вписался в звено Руслана Исхакова . Рабочий парень, выполняет хороший объем, быстрый, хорошо катается. Надеемся, будет развиваться дальше.

Рады за Егора Фатеева , сделавшего дубль. Мы забили четыре гола с пятака – там, где больно, но именно оттуда забиваются шайбы.

Мы надеемся, что к 20 ноября Егор Афанасьев будет в общей группе, если все окажется нормально», – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев .

ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались побед в этом важном деле»