Иван Барбашев сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом».

Форвард «Вегаса » ассистировал при шайбе Николя Руа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:4 ОТ).

В активе 28-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+8».

Сегодня Барбашев (20:31 – максимальное время в сезоне, 2:30 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ и 2 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.