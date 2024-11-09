Барбашев против «Сиэтла»: передача, 3 броска в створ и 2 мимо, 3 хита и 2 перехвата за рекордные в сезоне 20:31
Иван Барбашев сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Вегаса» ассистировал при шайбе Николя Руа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (3:4 ОТ).
В активе 28-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+8».
Сегодня Барбашев (20:31 – максимальное время в сезоне, 2:30 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ и 2 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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