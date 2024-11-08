Капризов – 1-я звезда матча с «Сан-Хосе» с 3 передачами. Форвард «Миннесоты» набрал 24 очка и идет 2-м в гонке лучших бомбардиров НХЛ
Кирилл Капризов набрал три очка в матче против «Сан-Хосе».
«Миннесота» переиграла «Шаркс» (5:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий «Уайлд» признан первой звездой этого матча, сделав три результативные передачи.
Кирилл Капризов также заработал показатель полезности «плюс 2», нанес три броска по воротам и провел на льду 21:10 (3:52 – в большинстве).
Форвард набрал 24 (7+17) очков при полезности «плюс 12» в 13 матчах нынешнего чемпионата.
В гонке лучших бомбардиров лиги Капризов опередил Кэйла Макара и Никиту Кучерова (у них по 23 очка) и приблизился к лидеру Нэтану Маккиннону (25 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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