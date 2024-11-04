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Кожевников о Мичкове: «Если будет стабилен, то отработает свои висты. Матвей выделяется, но 1-й сезон не может быть показательным»

Александр Кожевников оценил игру Матвея Мичкова в начале сезона НХЛ.

19-летний форвард проводит свой дебютный сезон в НХЛ и за 12 матчей в составе «Филадельфии» набрал 9 (4+5) очков.

«Хорошо, что Матвей Мичков признан в НХЛ лучшим новичком месяца. Но он, что, один такой новичок?

А сейчас Мичков не забивает уже три матча подряд, значит, я правильно раньше говорил, что еще рано оценивать его игру в НХЛ.

Да, он выделяется в составе команды, и я хочу пожелать ему только удачи. Но первый сезон для него не может быть показательным, это же НХЛ.

Что подтверждает класс хоккеиста? Стабильность. Если Матвей будет действовать стабильно, то будет отрабатывать свои висты. Но Мичков прежде всего должен играть на команду», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Джон Торторелла: «Мичков очень хорошо справляется. Он понял несколько моментов, которым мы пытались его научить. В нем есть соревновательный дух»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoФиладельфия
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logoАлександр Кожевников
Р-Спорт
logoМатвей Мичков
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