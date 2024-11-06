Куинн Хьюз сделал 300 передач быстрее всех в истории «Ванкувера». В НХЛ среди защитников его опередили только Лич и Орр

Куинн Хьюз сделал 300 голевых передач в НХЛ.

Защитник «Ванкувера » отметился тремя передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1).

Таким образом, 25-летний американец достиг отметки в 300 результивных передач в лиге за 376 проведенных игр.

В истории «Кэнакс» Куинн Хьюз добился такого показателя быстрее всех, опередив Томаса Градина (503 матча).

В истории НХЛ среди защитников быстрее Хьюза это сделали только два хоккеиста – Брайан Лич (368 матчей) и Бобби Орр (346 матчей).

На данный момент Хьюз набрал 345 (45+300) баллов в НХЛ .