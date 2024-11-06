«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут в сезоне
«Виннипег» одержал четвертую победу подряд в НХЛ.
Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Юту» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил 21 бросок и сделал второй шатаут в этом сезоне.
«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в нынешнем сезоне, уступив лишь в одной встрече – «Торонто» (4:6). Разница голов команды – 62:30.
Канадский клуб набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя – «Лос-Анджелес» – на пять очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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