«Виннипег» выиграл 12 из 13 матчей в сезоне НХЛ. Хеллибак отразил 21 бросок «Юты», сделав 2-й шатаут в сезоне

«Виннипег» одержал четвертую победу подряд в НХЛ.

Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Юту» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Джетс» Коннор Хеллибак отразил 21 бросок и сделал второй шатаут в этом сезоне.

«Виннипег » выиграл 12 из 13 матчей в нынешнем сезоне, уступив лишь в одной встрече – «Торонто» (4:6). Разница голов команды – 62:30.

Канадский клуб набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя – «Лос-Анджелес» – на пять очков.