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Хеллибак после гола «Тампы»: «Ты не попадаешь по шайбе и толкаешь вратаря в ворота – это не случайный контакт. Я хотел сделать правила понятными, не думаю, что это привело к результату»

Коннор Хеллибак высказался о трактовках правила помехи вратарю.

Ранее гол «Тампы» «Виннипегу» засчитали после просмотра – форвард «Лайтнинг» Брэндон Хэйгл забил, воспользовавшись тем, что его партнер Конор Гики клюшкой затолкал лежащего вратаря соперников Коннора Хеллибака в ворота. Судьи не зафиксировали помеху вратарю. 

«Я старался помочь на протяжении последних четырех или пяти лет, но сейчас подхожу к тому этапу карьеры, когда начинаю больше ориентироваться на семью.

Если это ни к чему не приведет, возможно, придется передать это дело другому. Я пытался помочь, пытался сделать правила более понятными.

Случайный контакт – это когда игрок идет на шайбу, возможно, касается щитка или перчатки, которые находятся рядом с шайбой. Когда ты не попадаешь по шайбе и толкаешь вратаря на три фута вглубь ворот, это уже не случайный контакт.

Это: «О, я не попал по шайбе. Единственное, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру, – это помешать вратарю». Как только мне показалось, что мы движемся в правильном направлении, они принимают вот такое решение.

Мы поняли, что нас подставили, и просто продолжили играть. Когда команда может вернуться после такого, это говорит о многом», – сказал вратарь «Виннипега». 

Также Хеллибак отметил, что два года назад выступал перед комитетом по правилам с 45-минутной презентацией с графиками, видеороликами и заметками, чтобы объяснить, что, по его мнению, следует считать помехой, а что нет.

«Я просто пытался разобраться с этим. Не думаю, что это привело к каким-то результатам. Я знаю, что они точно слушали, но не думаю, что были готовы идти в том направлении, к которому я стремился.

Возможно, потому что у нас у всех есть свои предвзятые мнения, а я вратарь, так что они могли подумать, что я слишком предвзят», – сказал Коннор Хеллибак. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Score
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